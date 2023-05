Un modicano comandante al Porto di Ravenna

Un modicano a Ravenna. Si è insediato oggi il nuovo comandante del porto di Ravenna, il Capitano di Vascello Michele Maltese, originario di Modica, proveniente dalla guida dello scalo marittimo di Augusta. Il Capitano di vascello Francesco Cimmino, lascia, dopo 15 mesi, il comando della direzione marittima dell’Emilia Romagna e del porto di Ravenna. Da lunedì sarà a Roma presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera, designato Capo del 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione Marittima. Al suo posto, dunque, il nuovo comandante Michele Maltese.

Maltese, tanti anni di lavoro a Pozzallo, presso la Capitaneria di porto, poi trasferito a Roma, dove è stato anche insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, della medaglia mauriziana di dieci lustri di carriera militare e della medaglia di lungo comando, ritornato nel gennaio dello scorso in Sicilia, ad Augusta, per la precisione, torna nuovamente a “fare le valigie” presso uno dei porti più importanti d’Italia, per numero di navi arrivate e per merci scaricate.

Il neo comandante è dottore in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, ha frequentato l’Accademia navale, e ha seguito sia il corso normale che il corso superiore di Stato maggiore. Proviene dal Comando generale della Guardia costiera.

nella foto, da sinistra, Cimmino e Maltese

