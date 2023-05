Vacanza in agosto a S.Maria del Focallo. 11 mila euro?

Undici mila euro per trascorrere tutto il mese di agosto in vacanza, non a Montecarlo ma a Santa Maria del Focallo. E’ stata questa la sbalorditiva richiesta che una famiglia originaria del Nord Italia si è sentita rivolgere da un proprietario di immobili turistici del Ragusano.

“Siamo rimasti sbalorditi da questa richiesta – commentano marito e moglie, i quali mi hanno mandato gli “screenshot” della conversazione avuta via Messenger – senza pensare che, per comprare qualcosa e raggiungere Ispica o Pozzallo, dovevamo pure affittare l’automobile, per una spesa fra affitto e tutto il resto davvero insopportabile”.

Il proprietario dell’immobile, da quanto riferito, pare che abbia dichiarato telefonicamente che il luogo dove la coppia trascorrerà il mese più caldo dell’anno sia accessoriato di tutti i privilegi come la recente ristrutturazione del bagno e gli interni della cucina rinnovati. Per tale motivo (ma non solo per questo motivo) il prezzo sarebbe giustificato. Anzi, a detta del proprietario, in giro non troverà prezzi migliori di quelli offerti, quindi era anche inutile andare a cercare altrove, visto che a Santa Maria del Focallo la media dei prezzi sarebbe quella sopra elencata, sempre da quanto riferito dal presunto e non magnanimo albergatore.

In realtà, un giro di telefonate le abbiamo fatte pure noi e abbiamo constatato che un immobile, per tutto il mese di agosto, lo si può trovare anche a due mila euro (e saremmo ben lieti di essere smentiti se è di vostra conoscenza qualcuno che pratica prezzi inferiori).

Come calmierare i prezzi? Qualcuno suggerisce di provare e riprovare fino allo sfinimento, perché le case a prezzo calmierato si trovano. Il problema è che, alle porte di giugno, l’offerta è davvero risicata e le promozioni sono come le mosche bianche, introvabili. Se no, c’è sempre Montecarlo….

