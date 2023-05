Droga a Scoglitti, arrestato un 49enne

Su Scoglitti, nel corso della settimana, il Questore della provincia di Ragusa ha voluto concentrare una particolare attenzione, predisponendo dei servizi di controllo del territorio con l’impiego delle pattuglie del Commissariato di Polizia di Vittoria, della Squadra Mobile e con il supporto di ulteriori rinforzi provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Statomessi a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell’attività di prevenzione gli agenti hanno notato un anomalo andirivieni di giovani dall’abitazione di un soggetto già noto per i suoi precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti.

I poliziotti avendo intuito che potesse essere in corso un’attività di spaccio hanno procedutoa perquisire l’abitazione rinvenendodue chili di sostanza stupefacente del tipohashish emarijuana, confezionata in panetti da 100 grammi e 4 grammi di MDMA, cosiddetta “droga dello sballo”, tre macchine plastificatrici per il sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale vario necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente ai fini della sua immissione nel mercato dello spaccio.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La sostanza stupefacente sarebbe stata suddivisa in migliaia di dosi con ricavi per oltre 24 mila euro.

Il sequestro di droga operato dalla Polizia di Stato a Scoglittisi aggiunge a quello eseguito qualche giorno fa a Vittoria edha consentito in pochi giorni di sottrarre al mercato dello spaccio un introito di oltre 50.000 euro.

