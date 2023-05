Chiaramonte Gulfi. Fiamme in azienda di conservazione alimenti

Fiamme nottetempo ai danni di un’azienda di lavorazione e conservazione alimenti sita a Chiaramonte Gulfi e precisamente in contrada Piano dell’Acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo riuscendo a circoscrivere i danni solo ad una parte della struttura adiacente al magazzino e ai locali di lavorazione. I locali dell’azienda interessati erano destinati agli spogliatoi per il personale, che risultano inagibili. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo

