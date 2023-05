Pozzallo. Interventi straordinari di rimozione rifiuti

In questi giorni, con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dell’Ufficio Ecologia, si sta procedendo alla rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati lungo l’asse viario della circonvallazione che dal cavalcavia di C.da Maganuco, dietro l’area portuale, conduce a quello posto sulla S.P. 46 Pozzallo/Ispica.

L’attività di bonifica viene eseguita non solo ai limiti della sede stradale ma anche nelle piazzole di sosta dove viene abbandonata ogni tipologia di rifiuto.

Nel corso di quest’ultima settimana si è provveduto alla raccolta di circa 2500 kg di rifiuti non pericolosi che saranno smaltiti. Il servizio di raccolta proseguirà nei prossimi giorni fino a termine delle operazioni.

L’abbandono indiscriminato dei rifiuti, oltre a creare situazioni di degrado ambientale, rappresenta un’emergenza che ha costi sociali particolarmente elevati ed infatti può causare gravi danni alla salute pubblica, diminuisce l’attrattiva turistica nel nostro Comune e comporta l’utilizzo di risorse economiche che gli Enti Pubblici, ossia la collettività intera, devono sostenere per la bonifica dei luoghi.

La gestione dei rifiuti, secondo un approccio partecipato e condiviso, richiede necessariamente il coinvolgimento della generalità della popolazione per tali motivi rivolgo un ulteriore invito a quei cittadini, che continuano a non rispettare le regole del conferimento dei rifiuti, affinché si uniformino alla stragrande maggioranza degli utenti, che sono rispettosi delle regole, per mantenere una città più pulita e sconfiggere definitivamente questo grave fenomeno.

Un ringraziamento va al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Dr. Salvatore Piazza per la fattiva collaborazione e al Geom. Salvatore Fede che ha coordinato l’attività in questione sul territorio, unitamente agli addetti del Servizio Ecologia.

