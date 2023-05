Concerto in onore alla Patrona di Modica, la Madonna delle Grazie

In occasione dei festeggiamenti Patronali in onore della Madonna delle Grazie a Modica, il Complesso Filarmonico della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” si esibirà in concerto alle 20:30 presso la basilica di Modica Bassa. Durante l’esibizione i musicisti della Banda modicana suoneranno grandi classici e brani tradizionali popolari mariani eseguiti dal soprano Maria Giorgia Caccamo e dal direttore Corrado Civello.

A causa delle condizioni meteo il concerto si svolgerà all’interno della basilica e non nella piazza come previsto. L’evento verrà trasmesso sui canali social di Rtm e su rtmplay.it.

Salva