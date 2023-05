Bolivia. Preti pedofili, autorità accusano oltre 200 stupri in tutto il Paese

Il sindaco della città di El Alto, Eva Copa, ha annunciato che consegnerà a Papa Francesco una lettera e documenti alla mano, sulle molteplici accuse di stupro di minori in Bolivia da parte di sacerdoti cattolici, nella sua prevista visita la prossima settimana in Vaticano insieme a 56 sindaci di altrettanti comuni boliviani. “È nostro obbligo affermare che tutto il popolo boliviano ripudia questi eventi”, ha detto il funzionario. Secondo la Procura di Stato, le vittime di stupro sono oltre 200, la maggior parte ragazzi e ragazze, ma anche adolescenti che hanno subito abusi sessuali da parte di sacerdoti di almeno quattro diverse congregazioni. Nove sacerdoti sono indagati, tra cui Alfonso Pedrajas, Luis María Roma e Alejandro Mestre. Molti degli imputati sono già morti. Solo uno di essi al momento è in carcere. Quasi tutti i casi noti sono stati denunciati all’epoca, ma le autorità della Chiesa cattolica hanno scelto di proteggere, come consuetudine, gli stupratori. Il procuratore generale dello Stato, Wilfredo Chávez, ha rivelato che le accuse di abusi sessuali su minori per mano di sacerdoti si estendono praticamente a tutta la Bolivia. Il ministro della Presidenza del paese, María Nela Prada, ha informato questo mercoledì che, a causa delle linee guida del presidente Luis Arce, un meccanismo simile all'”approvazione” che si applica al servizio estero, che dovrà stabilire se approvare o rifiutare l’ingresso di sacerdoti della Chiesa cattolica in Bolivia.

