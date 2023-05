Olympa Basket Comiso, domenica decisa per la conquista della C

L’Olympia Basket Comiso si appresta ad affrontare una partita cruciale nella sua corsa per la conquista del campionato regionale di serie C Silver. Domani, i ragazzi di coach Farruggio sfideranno il Panormus Palermo in un match (l’ultimo della stagione in casa) che potrebbe determinare il primo verdetto della stagione.

In caso di vittoria, infatti, l’Olympia targata Multiprestito si aggiudicherebbe il titolo di Campione Regionale della Serie C Silver con una giornata di anticipo. Giocatori e staff tecnico sono concentrati e determinati a portare a casa la vittoria mentre la dirigenza vuole sottolineare l’importanza del supporto dei suoi tifosi in questa partita decisiva.

L’appuntamento è dunque fissato per domani, domenica 21 maggio alle ore 19:00, in un Paladavolos si auspica gremito di sostenitori che vedrà la presenza della presidente della FIP Sicilia Mariacristina Correnti, del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e di altre autorità locali e provinciali. In caso di vittoria dell’Olympia la Federazione ha dato il proprio assenso per svolgere proprio al Paladavolos la cerimonia di premiazione.

