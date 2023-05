Sei Stati africani mediatori a Kiev e Mosca per un cessate il fuoco

Le autorità sudafricane hanno riferito che il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e altri cinque capi di stato africani si recheranno il prossimo giugno in Russia e Ucraina per cercare di avviare colloqui di pace. Lo ha annunciato il direttore generale del Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione, Zane Dangor, davanti a una commissione parlamentare, dopo che il presidente sudafricano aveva espresso, il giorno prima, la sua disponibilità a mediare le trattative. “All’inizio di giugno, i sei capi di stato si recheranno nelle due capitali per partecipare al ruolo di facilitazione e raggiungere almeno un accordo di cessate il fuoco”, ha detto Dangor. L’alto funzionario sudafricano ha sottolineato che questa iniziativa “è stata condivisa con il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ha espresso il suo sostegno, ma interagiremo anche con altri attori, compresi gli Stati Uniti”. In precedenza, il capo dell’Esecutivo sudafricano aveva annunciato che i presidenti Vladimir Putin e Volodímir Zelenski avevano dato il via libera alla visita della delegazione. La delegazione è composta, oltre dal presidente Sudafricano Ramaphosa, dai presidenti di Zambia, Senegal, Repubblica del Congo, Uganda ed Egitto.

