Guineano residente a Ragusa ruba un trolley all’aeroporto,

Un guineano di 24 anni, regolare in Italia e residente in provincia di Ragusa, è stato denunciato a Catania dai carabinieri per il furto in aeroporto di un grosso trolley. Dopo aver acquisito la denuncia della vittima del furto, i militari hanno acquisito le immagini dell’area di ritiro bagaglì ed individuato il giovane extracomunitario, appena giunto a Catania con un volo da Verona, mentre si appropriava del bagaglio prelevandolo dal nastro trasportatore per poi dirigersi verso la fermata dei pullman diretti a Ragusa, dove risiede, pur lavorando in una fabbrica del Messinese. Il trolley rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.

Salva