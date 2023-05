Fondo di previdenza complementare, a Ragusa corso di formazione promosso dalla Cisl FP

La sala riunioni della Cisl di piazza Ancione a Ragusa ha ospitato questa mattina un’attività di formazione dei dirigenti sindacali della Cisl Fp Ragusa Siracusa incentrata sul fondo di previdenza complementare “Perseo Sirio”. A relazionare il referente nazionale del settore, Alessandro Chierchia, alla presenza di una nutrita schiera di componenti del gruppo dirigente in rappresentanza dei settori della Pubblica amministrazione e del segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, che ha introdotto l’argomento. Si tratta di una materia di indubbia rilevanza e d’interesse per i lavoratori, in un momento storico in cui la svalutazione del potere d’acquisto espone il sistema pensionistico ad una crescente fragilità correlata alla sostenibilità finanziaria e sociale. Un’opportunità ancora troppo poco conosciuta per i dipendenti del Pubblico impiego, soprattutto quelli a basso reddito, che possono ritrovare nell’adesione ai fondi pensione il realistico sostegno alle loro prestazioni pensionistiche future.

Da parte di Chierchia, dunque, un’illustrazione esaustiva circa la capacità finale di mettere a carico della complementarità previdenziale i bisogni della vita anziana, allo scopo di mantenerne condizioni di equilibrio anche dopo la quiescenza, con l’approfondimento puntato sui dettagli che ne regolano il funzionamento e ne evidenziano la serie di agevolazioni e di vantaggi, anche di natura fiscale. “Si è parlato di un percorso d’investimento garantito e non vincolante che risponde positivamente al fabbisogno previdenziale pensionistico delle fasce più deboli di dipendenti pubblici – dice il segretario Passanisi – oppure a fronteggiare specifiche necessità prima del pensionamento, che abbiamo ritenuto utile esaminare in quanto fondamentale a limitare i rischi che attentano alla solidità economica futura dei lavoratori, causati dalla limitata copertura previdenziale pubblica, e che leggiamo quale ulteriore servizio da mettere a disposizione della categoria. Siamo, adesso, pronti a predisporre una serie di assemblee nei luoghi di lavoro per fare conoscere il fondo a tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione”.

