Riforme epocali per la Sicilia: vertice col Presidente Schifani

A seguito del vertice di oggi tra il Presidente Schifani, i capigruppo di maggioranza ed i presidenti di commissione, è stata tracciata una road map per i provvedimenti più importanti che possono segnare un anno di attività del Governo dell’Assemblea e che riguardano, in particolare, tre riforme: il disegno di legge di ripristino delle province con voto diretto, il disegno di legge di riforma che riguarda oltre 300 enti locali in Sicilia, il disegno di legge di riforma dell’ordinamento della Polizia Locale. Presso I’ufficio di presidenza di I Commissione, presieduta dall’Onorevole Abbate, è stata deliberata la calendarizzazione del termine per la presentazione degli eventuali emendamenti: 13 giugno per gli Enti Locali, il 14 giugno per la Polizia Locale, il 15 le Province. “Chiusa la parentesi delle Amministrative – dichiara l’Onorevole Abbate – si tornerà in Commissione a lavorare duro per riuscire ad approvare in Aula tutti i provvedimenti già entro il mese di settembre. Ringrazio il Presidente Schifani ed i colleghi onorevoli per aver condiviso il percorso più veloce per il raggiungimento di queste tre riforme che cambieranno, ognuno nel settore di propria competenza, la storia recente della nostra Regione”.

