La Cinque Volley a caccia del pass per la finale regionale CSI

Domenica appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo a Modica. Il Geodetico di Via Fabrizio ospiterà infatti la fase interprovinciale del Campionato Regionale CSI categoria mista. A rappresentare la provincia di Ragusa ci sarà la Cinque Volley Modica che affrontando l’Indigo Club Acicatena e l’Aquila Bronte si giocherà l’unico posto disponibile per semifinali regionali in programma il prossimo 2 giugno ad Enna. La neonata formazione modicana, è al suo primo anno di attività, ha raggiunto questo primo importante traguardo al termine di un ottima regular season dove per parte della stagione è stata capolista prima di cedere lo scettro al forte Pachino Volley. Le rosanero seguite da Fabiola Ferro hanno comunque staccato il pass per la fase interprovinciale dove faranno il loro esordio, da padrone di casa, alle 9:30 affrontando l’Indigo Club. La perdente rimarrà in campo (20 minuti di pausa) per scontrarsi contro l’Aquila Bronte che nel pomeriggio alle 16:00 se la vedrà con la vincente del primo incontro per disputarsi, con ogni probabilità, l’unico biglietto per Enna. La società rosanero chiede l’aiuto dei tifosi per compiere questa piccola grande impresa e regalarsi ancora la speranza di laurearsi campioni regionali CSI

Salva