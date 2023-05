Comiso. Pubblicati due bandi con scadenza il 9 giugno

Sono stati Pubblicati due bandi con scadenza il 9 giugno

Si tratta di servizi da erogare ai disabili gravi e ai minori con disabilità grave. A darne comunicazione, l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Comiso, Giuseppe Alfano.

“Sono in pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Comune di Comiso, due bandi relativi ai servizi a disabili gravi e minori con disabilità grave – spiega l’assessore Alfano-. Si tratta di servizi che vengono erogati a persone riconosciute disabili con gravità e non in grado di essere autosufficienti, dalla commissione dell’ ASP. Parliamo di servizi di aiuto domestico – ancora Alfano – , di trasporto per ragazzi disabili e momenti ludico ricreativi, disbrigo pratiche, e quant’altro venga previsto per l’assistenza dai finanziamenti ministeriali erogati al distretto socio sanitario 43 di cui Comiso fa parte, assieme a Vittoria comune capofila, ed Acate. Grazie a tale normativa – specifica l’assessore – siamo stati in grado di garantire tali servizi di assistenza a persone realmente non auto sufficienti o a famiglie che assistono minori non auto sufficienti. Come comune, abbiamo anche garantito ulteriori servizi alle fasce più deboli, ad esempio l’assegno di maternità, l’assegno ai nuclei familiari numerosi, servizi di assistenza a minori non accompagnati , anziani e minori disabili che sono stati inseriti presso idonee strutture, buoni spesa e aiuti a soggetti economicamente disagiati, contributi integrativi per i canoni di locazione ai meno abbienti. Non abbiamo lasciato indietro nessuno – conclude l’assessore Alfano – ma al contempo abbiamo dato assistenza a chi ne ha avuto realmente bisogno e quindi, ha potuto beneficiare di queste misure che, va ribadito, non hanno avuto incidenza sulle casse dell’ente, poiché sono state finanziante dal ministero e dalla regione”.

