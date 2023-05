Turchia, si va al ballottaggio il 28 maggio prossimo

Il presidente del Consiglio elettorale supremo (YSK) della Turchia, Ahmet Yener, ha presentato i primi risultati ufficiali delle elezioni tenutesi ieri che porteranno con ogni probabilità al ballottaggio il 28 maggio prossimo. Nelle dichiarazioni ai media, Yener ha indicato che con oltre il 99,7 per cento dei voti scrutinati, l’attuale presidente e candidato alla rielezione del Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), Recep Tayyip Erdoğan, guida con un 49,24% dei voti per cento dei voti, non sufficienti tuttavia a raggiungere la maggioranza per essere eletto al primo turno. Al secondo posto il rappresentante del Partito popolare repubblicano (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, con il 45,06% per cento; seguito dal candidato dell’ATA Alliance Sinan Ogan con 5,29% dei voti. Con questi risultati, i due candidati di AKP e CHP andranno al ballottaggio che si terrà il 28 maggio. Una giornata elettorale caratterizzata da un’ampia partecipazione popolare con più di 64 milioni di elettori che ritorneranno a votare per eleggere il presidente e rinnovare i 600 seggi in Parlamento. Erdogan ha dichiarato:” non sappiamo ancora se abbiamo vinto al primo turno, ma una cosa è certa, al momento con il 97,5 per cento dei voti scrutinati abbiamo circa 2,6 milioni di voti in più del nostro rivale politico”. Anche se non ha fatto i conti con i voti del candidato dell’ATA Alliance Ogan che potrebbero sposare gli equilibri in favore di Kemal Kılıçdaroğlu.

Salva