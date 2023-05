Modica. Deceduto il popolare conduttore Giorgio Fratantonio

Non ce l’ha fatta Giorgio Fratantonio, il popolare volto della TV locale che ha perso questa notte la sua battaglia contro il male che non gli ha lasciato scampo. Dagli anni 80 in poi è stato uno dei pionieri della televisione locale muovendo i primi passi con la neonata VideoMediterraneo. Personaggio eclettico, lungo tutta la sua vita si è cimentato in vari campi facendosi apprezzare anche come presentatore di spettacoli circensi ed imprenditore del settore abbigliamento. Negli ultimi anni si era concentrato nell’organizzazione del premio di poesia “E’ vViva la Mamma” in ricordo di sua madre, cui era molto legato. Lo scorso 16 aprile aveva ricevuto a casa la visita di S.Giorgio piccolo, gesto con il quale i portatori avevano voluto omaggiarlo per la sua devozione e per i tanti servizi dedicatogli in passato. Tornato alla fine degli anni 70 dalle sue tourneè con gli spettacoli circensi, si era dedicato subito all’attività di commerciante nel settore abbigliamento, aprendo la boutique “Per noi giovani” in Via Vittorio Veneto. Successivamente si era spostato in Corso Umberto nel negozio di cappelleria gestito, all’epoca dalla sua amata mamma. Aveva compiuto 73 anni in febbraio.

Il suo funerale sarà celebrato nella Chiesa di San Giorgio mercoledì prossimo, alle 10.

Alla famiglia Fratantonio le più sentite condoglianze da tutta la redazione di Rtm.

