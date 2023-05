Ragusa in Movimento. Punta Braccetto abbandonata a se stessa

“Tra i vari incontri a cui ho partecipato e che ho animato, quello con i residenti di Punta Braccetto mi ha lasciato, forse più di tutti, l’amaro in bocca. E’ come se fosse una terra di nessuno, abbandonata, lasciata nel degrado, con interventi sparuti, addirittura neppure presa in considerazione durante la stagione estiva, quando i riflettori dovrebbero essere naturalmente puntati lungo il litorale ibleo”. E’ Adriana Scribano, candidata al Consiglio comunale di Ragusa in Movimento nella lista Fratelli d’Italia a evidenziarlo. L’incontro, tenutosi con il candidato al Consiglio comunale Peppe Rizza, ha visto partecipare, oltre a Cultrera, anche il deputato regionale Giorgio Assenza. “Ci siamo resi conto – afferma Scribano – che in questi cinque anni poco o nulla è stato fatto. Eppure, stiamo parlando di una località costiera che, per la bellezza impareggiabile del paesaggio, dovrebbe essere tenuta come un gioiellino. Invece, niente. I residenti e i villeggianti sono parecchio amareggiati. Ci siamo assunti l’impegno che faremo di tutto e di più per far sì che un grosso riflettore si accenda da queste parti, per garantire i servizi minimi e, per quanto possibile, le attività straordinarie. Punta Braccetto non può essere abbandonata a se stessa come se nulla fosse. E’ indispensabile rimetterla in sesto e farla ripartire come merita”.

