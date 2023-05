Federico Piccitto nuovo coordinatore provinciale M5s di Ragusa

Federico Piccitto è il nuovo coordinatore provinciale del M5s di Ragusa. La nomina è arrivata nella giornata di ieri da parte del presidente Giuseppe Conte, che ha indicato anche gli altri coordinatori siciliani dopo la nomina di Nuccio Di Paola alla guida del M5s dell’isola. L’ex sindaco di Ragusa avrà dunque il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto. “E’ un onore e un privilegio – commenta Piccitto – potere rappresentare ancora una volta il Movimento, la mia casa, questa volta con l’importante ruolo di coordinatore provinciale. Sarà il mio modo per contribuire a crescere, insieme, passo dopo passo, al servizio dei cittadini. Non posso che ringraziare chi mi ha voluto in questo ruolo e dunque il presidente Giuseppe Conte in primis, oltre che ovviamente il nostro coordinatore regionale Nuccio Di Paola e la nostra deputata regionale Stefania Campo. Ci attendono tante importanti sfide, a cominciare dalle prossime elezioni amministrative, dove siamo chiamati a confermare la fiducia che sempre i cittadini hanno riposto in noi”.

Aggiunge la deputata regionale Stefania Campo: “Siamo contenti che la competenza di chi per 5 anni ha gestito bene l’amministrazione comunale sia messa a disposizione del nostro movimento. Questo è il primo passo per iniziare a fare un serio lavoro di squadra, anche con Filippo Scerra alla Camera e Barbara Floridia al Senato che rappresentano il territorio, e dunque supporteremo con le nostre azioni politiche il lavoro di raccordo che sarà portato avanti da Federico. Nei comuni più grossi della provincia, tra l’altro, si sono superati abbondantemente i trenta iscritti e quindi verranno strutturati a breve i primi gruppi territoriali, come a Ragusa, Modica e Vittoria mentre anche nei comuni più piccoli c’è un bel fermento. Federico è all’opera sin da subito nel suo importante ruolo”.

