Ambulanza medicalizzata Scoglitti, Sviluppo Ibleo prende posizione

Dopo avere appreso il contenuto delle dichiarazioni dell’on. Ignazio Abbate sull’ambulanza medicalizzata di Scoglitti, il movimento politico Sviluppo Ibleo esprime il proprio apprezzamento sul percorso avviato con l’assessore regionale alla Salute e auspica che l’istanza inoltrata possa essere accolta per garantire quelle risposte auspicate da tutti i residenti e da quanti, soprattutto per motivi di lavoro, orbitano nei pressi della frazione marinara. “Anche noi, attraverso il consigliere comunale Biagio Pelligra – è spiegato dalla segretaria cittadina di Mpsi Vittoria – abbiamo preso posizione sulla delicata questione ed è ovvio che speriamo che tale interessamento possa concretizzarsi in maniera definitiva a vantaggio del territorio. Stiamo, d’altronde, parlando di un servizio utile e importante per la marineria, per i lavoratori della fascia trasformata, per tutti i cittadini residenti e per i villeggianti. Ci siamo messi a disposizione anche degli altri gruppi politici per iniziative, diciamo così, mirate a sensibilizzare le istituzioni regionali su una questione di cruciale importanza per Scoglitti. Riteniamo opportuno che alla luce di questa posizione manifestata dall’on. Abbate, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si concretizzi e si dia una risposta definitiva alla popolazione. In ogni caso riteniamo questo un segnale importante e come movimento politico saremo disponibili a collaborare per arrivare, finalmente, a tagliare il traguardo rispetto a una vicenda che, come abbiamo visto, deve essere definita con la massima attenzione essendo già costata delle vite umane”.

