Contributi a favore dell’Assessorato alla Cultura di Pozzallo

L’Assessorato alla Cultura del comune ha elaborato, integrato e presentato il progetto “E…state con noi 2023” ottenendo il massimo erogabile da parte della Regione Siciliana, a seguito di una circolare emanata dalla stessa, per poter accedere a contributi finanziari per la realizzazione di spettacoli teatrali per bambini e famiglie, circo da strada, il teatro dei Pupi, mostre e spettacoli di musica, che nella fattispecie andranno inseriti nella programmazione dell’estate Pozzallese.

“Siamo contenti di essere riusciti ad ottenere questo finanziamento, e ad avere avuto la possibilità di accedere all’ importo totale che era stato messo a disposizione dalla regione, così da non gravare sul bilancio comunale, senza però rinunciare ad un’offerta di qualità per i nostri concittadini, rendendo gli appuntamenti gratuiti per tutti. Nei prossimi giorni definiremo date e luoghi e pubblicizzeremo i vari eventi in programma.” , afferma l’Assessore alla Cultura, Stella Morana

