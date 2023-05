Il cielo della Sicilia incanta la Nasa: la foto della Cintura di Venere sul mare di Sampieri

Il cielo della Sicilia continua a dare spettacolo e (ancora una volta) conquista persino la Nasa. Uno scatto pazzesco ritrae la Luna in eclissi in quella che è chiamata “Cintura di Venere” sul mare di Sampieri, a Scicli. La foto, scattata dall’astrofotografa siciliana Marcella Giulia Pace, è stata scelta dalla Nasa come Foto del Giorno.

Lo scatto, dal titolo “Le Ombre della Terra“, perchè ritraggono le due ombre della Terra. Nella foto si vede quella che in astronomia è nota come la “Cintura di Venere”, visibile a occhio nudo solo in particolari condizioni atmosferiche.

«La Luna in eclissi immersa nella Cintura di Venere sul mare di Sampieri, in Sicilia. Una meravigliosa #APOD italiana per Marcella Giulia Pace. La Cintura di Venere, quella fascia blu-violacea sopra l’orizzonte osservabile solo in particolari condizioni atmosferiche, non è altro che l’ombra della Terra proiettata sulla nostra atmosfera: la Luna stava infatti sorgendo a est mentre il Sole era appena tramontato a ovest, sull’orizzonte opposto», spiega l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena.

«Le sfumature del tramonto colorano il cielo ma c’è molto di più da osservare in questa foto magistrale: due ombre prodotte dalla Terra – si legge su SardAstro, un blog specializzato – La prima di esse è la banda inferiore scura, accentuata dalle condizioni del cielo che hanno permesso un’ottima visibilità della sfumatura rosa superiore chiamata ‘cintura di Venere’. La banda scura è l’ombra terrestre proiettata sull’atmosfera, contrapposta alla fascia superiore ad alta quota che riceve ancora la luce diretta del Sole.

La seconda ombra – continua – ci richiede di aguzzare la vista e dobbiamo guardare la Luna. Nel giorno dello scatto, il 27 luglio 2018, si verificava una spettacolare eclisse lunare. La piccola parte buia del disco della Luna testimonia i momenti in cui intorno alle 20:20 il nostro satellite entrava nella zona di totalità dell’eclisse, ovvero il cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio».

Vi consigliamo di vedere la foto sul sito Nasa-Apod a piena risoluzione.

Non solo la Luna, nella foto si possono ammirare anche le rovine della Fornace Penna, chiamato “u stabilimentu bruciatu” e reso famoso dalla celebre serie tv “Il commissario Montalbano”, dove è diventata la “Mannara”.

È grazie alla fama televisiva che questa grande cattedrale laica sul mare, con una ciminiera in vece di un campanile, è finalmente uscita dall’oblio e si è fatto concreto il progetto di messa in sicurezza e recupero.

Non è la prima volta che l’astrofotografa siciliana Marcella Giulia Pace viene citata dalla Nasa. L’anno scorso una sua foto, scattata a Marina di Ragusa, fu scelta dall’Agenzia spaziale americana perchè ritraeva un arco circumzenitale, altrimenti conosciuto come l’Arcobaleno che sorride.

