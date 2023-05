Ispica. Murales nel plesso Sant’Antonio

L’Albero della vita è il soggetto scelto per il murales realizzato dagli alunni di 5 anni dell’infanzia insieme agli alunni delle classi quinte della primaria, sotto la guida artistica del maestro Giombattista Cultrera che, grazie alla gratuita disponibilità, ha permesso di aggiungere un altro tassello al permanente processo di riqualificazione degli ambienti scolastici del plesso Sant’Antonio dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica.

“Prendersi cura del bene comune e nello specifico degli spazi interni ed esterni, dove gli alunni trascorrono una cospicua parte della loro quotidianità, è una finalità che con passione perseguiamo dal 2015, anno in cui il plesso è stato acquisito dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” – dichiara il docente Lino Quartarone”

“È stata un’occasione molto formativa per i discenti che ha permesso loro di sviluppare il senso estetico per il “bello” – afferma la docente proponente Marinella Sacchetta, referente di un progetto più ampio denominato “Un murales che unisce”. Un grazie alle docenti Giusi Rivetta, Concetta Lorefice, Samuela Roccasalva, Sara Iozia, Antonella Cataldo, Veronica Di Rosa, Franco Palermo, Rita Fidelio, Erica Medici, Concetta Leontini, Lino Quartarone per la collaborazione profusa nella fase di realizzazione”.

