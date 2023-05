Domenica a Modica il Festival Regionale dei cori Unitre

Modica ospiterà la XII Edizione del Festival Regionale dei Cori Unitre della Sicilia. La manifestazione avrà luogo presso il Giardino della Contea, sulla SP 48, Modica-Pozzallo, domenica 14 maggio alle ore 15. Dopo la sospensione imposta dal covid l’annuale appuntamento del festival riprende dunque il suo cammino proprio da Modica su iniziativa della locale sede che, nel confermare la disponibilità già data nel 2020, si è fatta carico della organizzazione. I Cori delle sedi Unitre di Bagheria, Castelvetrano-Selinunte, Messina, Modica, Niscemi e Pachino giungeranno a Modica nella mattinata di domenica insieme alle comitive provenienti dai vari centri della Sicilia. E’prevista una presenza di non meno di trecento persone.

“La sede di Modica – ha dichiarato il presidente Enzo Cavallo – si è fatta avanti per ospitare il festival dopo aver partecipato col proprio coro alle precedenti edizioni. L’appuntamento vuole sancire la ripresa dell’attività dell’Unitre dopo il fermo e le limitazioni imposti dalla pandemia e vuole essere una occasione per fare visitare la nostra città a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione e si fermeranno a Modica. Grazie al patrocinino ed il sostegno della Regione, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica ed all’apporto degli sponsor oltre che dei Consorzi dell’agroalimentare – ha concluso Cavallo – siamo riusciti a creare i presupposti per la realizzazione dell’evento che, sono certo, sarà all’altezza delle attese”

Salva