Modica: “Rendiconto comunale del 2021 supera i limiti”

Nella delibera n. 89 del 17/04/2023 del Commissario Straordinario del Comune di Modica di approvazione del schema di rendiconto del 2021, i parametri di legge per l’individuazione della situazione di Deficit Strutturale superano i limiti imposti. Il Consigliere Comunale Filippo Agosta esprime preoccupazione per la situazione ed indica possibili soluzioni alla grave crisi finanziaria dell’ente: “E’ meglio cominciare a prendere atto della realtà, piuttosto che far finta di niente, come è stato fatto fin’ora. – commenta -. Bisogna voltare pagina e, prendendo piena consapevolezza della situazione, trovare insieme il modo di affrontare l’emergenza. Per farlo non basta l’impegno di una persona, serve la collaborazione di tutti, una nuova linea politica aperta ed inclusiva, che utilizzi le competenze di più persone, anche diverse e di varia estrazione, valorizzando il loro contributo attivo.

Serve la forza che nasce dalla condivisione di idee e progetti mediante una rinnovata solidarietà sociale.

Sono convinto che i modicani sapranno affrontare con coraggio le sfide che oggi siamo costretti a fronteggiare: insieme possiamo trovare la via per una nuova rinascita”

