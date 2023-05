Modica. Serata su Mario Agosta a 20 anni dalla morte

Sarà dedicato allo scrittore modicano Mario Agosta, a 20 anni dalla morte, l’incontro che si terrà sabato 13 maggio alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Modica e dal Caffè Letterario Quasimodo

A tratteggiare l’uomo, lo scrittore e il pedagogista saranno Saro Guarrella, Presidente della Pro Loco, Mimmo Castronovo, già Dirigente scolastico, e Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica.

La serata sarà moderata da Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo; animerà l’incontro, con intermezzi musicali, il musicista compositore M° Sergio Carrubba.

Mario Agosta, modicano di adozione, è nato a Giarratana nel 1924. E’ stato per decenni docente di scuola elementare e di francese nelle scuole Medie superiori. Varia la sua attività di saggista, narratore, pubblicista. E’ stato componente dell’Associazione Alliance Francaise di Siracusa e membro di una commissione per la difesa dei diritti umanitari presso l’UNESCO a Parigi. Come pubblicista ha collaborato a diverse testate locali e nazionali, tra cui La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Il Corriere della sera. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua attività letteraria. E’ morto in un incidente della strada nel 2003. Quello di Agosta è stato un itinerario scrittorio in continua evoluzione e crescita. Parte con “Giraudoux fra noi” (1968), prosegue con “Giufà al bando”, (1978), quindi “Tempo di bagole” (1987), “La Luna di Giufà” (1991), per giungere ai due romanzi “L’appuntamento” (1995), “La voce del vento” (1999).

