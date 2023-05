La Kudos Modica protagonista alla Scuola Dello Sport di Ragusa

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio si sono conclusi i campionati Silver Regionali per il primo semestre dell’anno, organizzati dalla FGI, presso la Scuola Dello Sport a Ragusa. Nella giornata di sabato le prime a scendere in campo sono state le ginnaste dei livelli LC ed LC3. Gloria Firera riconferma il primo posto nella categoria LC3 – S1, seguita dalla compagna Nicoletta Giannone che sale di categoria e si aggiudica il 6^ posto. Alice Fiore, fra le Junior 3^ fascia, si piazza al 5^ gradino del podio. Nella categoria LC la medaglia d’argento va a Sofia Cappello fra le Junior 1^ fascia e Sofia Maggio fra le Senior 1, migliorando il punteggio rispetto alla precedente gara. Ottima performance anche per Martina Giannone, che si aggiudica il 4^ posto della classifica fra le S1, migliorando anche lei il punteggio rispetto alla scorsa gara. Domenica la giornata inizia con il campionato LA3 in cui Anna Iacono riconferma il secondo posto fra le Allieve 1^ fascia, seguita dalle compagne Carol Candiano che si piazza al 9^ posto e Maya Azzarelli che arriva al 20^ posto. Viola Cappello, fra le allieve 2^ fascia si piazza all’8^ posto, la seguono le compagne Francesca Ruta e Cristina Abbondo, che rispettivamente vanno al 13^ e 16^ posto.

Fra le allieve 4^ fascia, Miriam Giannì si piazza al 4^ posto, seguita dalla sorella Marta che va al 5^ posto, Alice Iacono che si piazza al 6^ posto e Ludovica Galfo che si aggiudica l’8^ posto.

Nel pomeriggio la gara continua con i campionati LB3, a gareggiare per la Kudos, fra le Allieve 3^ fascia, sono Serena Stracquadanio , che conquista la medaglia d’argento e Viola Cappello che si piazza al 6^ posto, migliorando così il piazzamento rispetto alla prima prova. Ottima performance per la compagna Costanza Lopes, fra le Junior 1 fascia, che conquista la medaglia di bronzo. Fra le Senior 1, è Giulia Reale a portare a casa la medaglia d’oro.

A concludere la giornata di domenica, è il livello LB, e a rappresentare la Kudos è Carola Liuzzo, fra le Allieve 4^ fascia, che conquista la medaglia d’oro. Tutte le ginnaste, allenate dai tecnici Angelo Floridia, Cristina Rivarolo, Sabina Vindigni, Emanuela Terranova, Eugenia Cannata e Laura Di Giacomo, torneranno in palestra per prepararsi ai campionati nazionali che si svolgeranno come ogni anno a Rimini.

