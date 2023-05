Gregorio Lenzo eletto all’unanimità Presidente EBT Ragusa

Nuovo presidente per l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa. Nell’ambito di una riorganizzazione complessiva del sistema Confcommercio provinciale di Ragusa, è stato eletto al vertice dell’Ebt Gregorio Lenzo, imprenditore, 47 anni, sposato e con due figli, già presidente sezionale di Confcommercio Vittoria. A ricoprire il ruolo di vicepresidente Francesco Pisana della Filcams Cgil, in quota alle organizzazioni sindacali rappresentate in seno all’organismo direttivo. E’ stato nominato nel consiglio direttivo, in quota Confcommercio, anche Salvatore Guastella. Lenzo, eletto questa mattina all’unanimità, succede a Giuseppe Giannone. “Sono consapevole – afferma il neopresidente Lenzo – che, nel corso di questi ultimi anni, è stato portato avanti un lavoro molto delicato, ancor più perché svolto durante il periodo pandemico, a sostegno delle imprese e dei lavoratori. Ringrazio, dunque, l’assemblea dei soci per la fiducia accordatami, il presidente uscente Peppino Giannone per l’entusiasmo e la passione profusi durante il suo incarico, il presidente provinciale di Confcommercio, Gianluca Manenti, per la designazione e la Giunta provinciale di Confcommercio Ragusa. Ci daremo, adesso, da fare per rilanciare al massimo l’attività di un Ente che assume un significato di un certo tipo nel momento in cui riuscirà a dare risposte alle esigenze di un comparto sempre più alle prese con problematiche nuove. L’Ebt Ragusa dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni nella maniera più autorevole possibile. E, in questo senso, siamo pronti a fare, sino in fondo, con il supporto di tutto il consiglio direttivo, la nostra parte”.

