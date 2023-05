Faro in Festa. A Punta Secca il 2, 3 e 4 giugno

Omaggiare il Faro Scalambri, simbolo di Punta Secca, attraverso una manifestazione che possa contribuire alla promozione e alla conoscenza delle tradizioni identitarie del nostro territorio, anche grazie alla disponibilità ed al patrocinio di MARIFARI Messina e del Comandante De Luca.

E’ con questo obiettivo che l’Amministrazione comunale organizza, in collaborazione con l’associazione Glocal, per il 2, 3 e 4 giugno la manifestazione “Faro in Festa”: tre giorni di visite, mostre, arte e degustazione, senza dimenticare i più piccoli.

Questo appuntamento rientra nel più articolato progetto, che contiene altre importanti manifestazioni che si svolgeranno durante il periodo estivo nella borgata marinara, denominato “il Faro, dintorni e sapori” che ha ricevuto il finanziamento da parte dell’Assessorato autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana.

“Il Faro di Punta Secca, opera ottocentesca, commissionata da Federico II di Borbone e progettata dall’ingegnere D’Anna nel 1857, può considerarsi una delle maggiori opere ingegneristiche pubbliche del governo borbonico in Sicilia – dice l’assessore Caterina Gambino – La nostra borgata oggi resa celebre dalla famosa fiction televisiva “il Commissario Montalbano”, deve la sua nascita e il suo sviluppo proprio al porticciolo e al Faro, elementi fondanti della cultura marinara, che hanno saputo portare negli anni prima con la pesca e il commercio e oggi con il turismo, sviluppo economico nel nostro territorio. Ecco perché ci sembra quanto mai importante realizzare una manifestazione che possa omaggiare l’opera ma anche la stessa borgata, dando idealmente l’apertura alla stagione estiva”.

