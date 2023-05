Basket. La Passalacqua Ragusa al torneo 3×3 A1 di San Martino di Lupari

E’ in programma venerdì e sabato a San Martino di Lupari il torneo “3X3 A1 Femminile 2023”, organizzato dalla Lega Basket Femminile con il supporto della Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, una due giorni di grande spettacolo sia dal punto di vista tecnico agonistico che dell’intrattenimento. A prendervi parte, anche la Passalacqua Ragusa, con una rappresentanza delle proprie migliori giovani: Josephine Di Fine, Elisabetta Salice, Melaine Olodo e Elena Mallo. Al torneo prenderanno parte quattordici squadre, divise in quattro gironi: due da tre e due da quattro squadre. La Passalacqua Spedizioni Ragusa è stata inserita nel girone B insieme a Umana Reyer Venezia, Parking Graf Crema e E. Work Faenza. Nel girone A, Virtus Segrafedo Bologna, Gesam Gas & Luce Lucca e RMB Brixia Basket; nel girone C, Banco di Sardegna Sassari, Sesto San Giovanni, Magnolia Campobasso e Akronos Moncalieri; nel girone D, Famila Wuber Schio, San Martino di Lupari e San Giovanni Valdarno.

Venerdì si terrà il primo giorno di qualificazioni gironi mentre la mattina di giorno 13 sono in programma le gare eliminazione diretta e la premiazione finale. L’intera manifestazione verrà trasmessa in chiaro su lbftv.it.

