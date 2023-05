Ragusa, pacca sul sedere di 2 studentesse. Condannato bidello

Avere dato una pacca sui fondoschiena di due studentesse è costata la condanna ad un ex bidello, in servizio in un istituto scolastico ibleo. Il Tribunale di Ragusa, infatti, lo ha punito con una condanna a due anni di reclusione e all’interdizione perpetua a svolgere attività in luoghi educativi. L’accusa era di violenza sessuale. Il Tribunale gli ha riconosciuto l’attenuante ritenendo i fatti di lieve entità. Sono stati tre gli episodi contestati che risalivano a circa sei anni fa, quando l’imputato era ancora in servizio: una pacca sul sedere a due studentesse e un abbraccio ad una terza. I reati erano aggravati dal ruolo che svolgeva l’uomo e dal fatto di averli commessi ai danni di ragazzine al di sotto dei 14 anni. Il pubblico ministero, Martina Dall’Amico, aveva chiesto la condanna a 3 anni di carcere.

