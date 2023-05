Modica. Caccamo vice presidente nazionale dei Grafologi

Salvatore Caccamo è il nuovo vice – presidente nazionale dell’Associazione Grafologi Professionisti. Modicano, 49 anni, avvocato e grafologo giudiziario, già referente regionaledell’associazione per la Sicilia,è stato eletto consigliere nel corso dell’Assemblea Nazionale dei soci tenutasi a Bologna il 7 maggio, dove oltre all’avv. Caccamo, secondo consigliere più votato, sono stati eletti Roberto Travaglini (Marche) Sonia Bortolotti (Emilia Romagna), Lorella Lorenzoni (Toscana), Mariateresa Rimoldi (Lombardia), Alessandra Panarello (Campania)e Alberto Magni (Lombardia); il neo costituito consiglio direttivo ha poi affidato la carica di presidenza al prof. Travaglini e quella di vice presidente all’avv. Salvatore Caccamo.

L’AGP rappresenta la categoria dei grafologi professionisti in Italia e ha come scopo quello di promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione della professione del grafologo, qualificando l’attività professionale, garantendo il livello professionale e formativo dei grafologi aderenti;L’associazione conta oltre 800 iscritti ed ha sedi dislocate in ogni regione; svolge la propria attività in linea con le direttive della legge 4/2013 ed è socia UNI (ente italiano di normazione), è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) come ente che rilascia l’attestato di qualità dei servizi ex lege 4/2013 ed è inserita nell’elenco del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.26, D.lgs. 206/2007 quale ente di riferimento per la materia grafologica.

