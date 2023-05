Rimpatriata dei “ragazzi” monterossani del ‘78

Dopo trent’anni si sono incontrati nel borgo ibleo i ragazzi “ monterossani” della classe 1978 del quartiere Matrice molti dei quali , chi per studio chi per lavoro, vivono a Siracusa. Una rimpatriata voluta ed organizzata dal nutrito gruppo del ‘78 per ricordare gli anni passati dove durante i giorni dei festeggiamenti della Madonna si organizzavano giochi e gare come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e tanti altri intrattenimenti oggi ormai scomparsi.

Durante le ore trascorse assieme prima a pranzo e poi lungo le viuzze del quartiere Matrice si sono rivissuti quei momenti di spensieratezza quando si era ragazzini. Nella torta, fatta preparare per l’occasione, è stata infatti sistemata una vecchia foto( di trent’anni fa) quando loro partecipavano al gioco del tiro alla fune in piazza Sant’Antonio durante la festa.

Nelle foto alcuni momenti della simpatica rimpatriata

