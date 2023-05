Unitre Modica, incontri sulla canzone italiana. Chiuso primo ciclo

Col terzo appuntamento si è concluso a Modica il primo ciclo di approfondimento della Storia della Canzone Italiana promosso ed organizzato dalla locale sede dell’Unitre, in collaborazione con l’associazione Imes, presso la Sala del Granaio. Ancora una volta i relatori, il prof.Uccio Barone e la prof.ssa Marcella Burderi, che, dopo il saluto e l’introduzione del presidente Enzo Cavallo, con i loro interessanti, qualificati e coinvolgenti interventi, hanno richiamato l’attenzione e deliziato il numeroso pubblico presente grazie anche al prezioso contributo di Roberto Mavilla alla tastiera. Le relazioni hanno fatto riferimento al primo festival di Sanremo del 1951 con la mattatrice Nilla Pizzi in competizione con Renato Tagliani ed il Duo Fasano. Le prime edizioni del Festival, importante evento musicale nazionalpopolare che ha interpretato la “grande trasformazione ” sociale del Paese, sono state trasmesse attraverso la radio fino al 1954 quando arrivò la televisione e dal 1955 in eurovisione che contribuì a diffondere e a fare affermare la canzone italiana a livello internazionale. Si è parlato quindi dei dischi e della loro evoluzione: dal 78 giri si è passati al 45 giri per arrivare al 33 giri. Diverse le canzoni commentate e cantate nel corso delle relazioni, fino ad arrivare alla personalità, alle canzoni ed ai successi di Claudio Villa. Particolarmente interessante il riferimento di ogni canzone presa in esame, al periodo storico e ai fatti che lo hanno caratterizzato. A conclusione dell’incontro ci si è dati appuntamento ai prossimi mesi per gli ulteriori approfondimenti delle canzoni dei periodi successivi agli anni 50.

A conclusione il segretario Orazio Frasca ha comunicato i futuri impegni dell’Unitre di Modica con particolare riferimento al festival regionale dei cori in programma a Modica il 14 maggio ed alle rappresentazioni classiche a Siracusa)

Salva