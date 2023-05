Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa. Via il commissario

Con Decreto del Presidente della Regione Sicilia dello scorso 3 maggio, è stata disposta la revoca del DPRS n. 502 del 4 gennaio 2023 con il quale èra stato nominato un commissario

presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa (ATI). Il commissario aveva il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali all’affidamento del servizio idrico integrato, essendo venuti meno i presupposti di efficacia dello stesso a seguito dell’esito favorevole per l’ATI del procedimento giudiziario avviato dalla società IRETI presso il TAR di Catania.

