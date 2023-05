Il Mercato ortofrutticolo di Vittoria ospiterà l’Ispettorato antifrode alimentari

Firmato questa mattina, nella sala degli Specchi di palazzo Iacono, il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e il Ministero dell’Agricoltura, Dipartimento dell’ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agricoli, per l’utilizzo dei locali ubicati al mercato ortofrutticolo di contrada Fanello come sede degli uffici dell’Ispettorato antifrode alimentari. A stipulare il contratto di comodato d’uso gratuito, il sindaco Francesco Aiello, il dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria, Alessandro Basile, e il Direttore dell’ICQRF Sicilia, Felice Rosario Mattia. Alla stipula del contratto, che avrà la durata di 6 anni, erano anche presenti: Felice Assenza, Capo Dipartimento ICQRF, Giacomo Gagliano, direttore Laboratorio ICQRF di Catania e Salvatore Vaccaro, responsabile ufficio d’area di Catania. Il vice sindaco, Filippo Foresti e il senatore, Salvo Sallemi.

“Con la stipula del protocollo di oggi, si sancisce una nuova fase per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria. L’istituzione del Servizio Repressione Frodi è a livello nazionale un importante strumento di tutela della produzione agricola e dei consumatori in generale; può aiutare questo territorio a confrontarsi con queste problematiche tutelando principalmente gli aspetti legati alla sicurezza e alla salubrità alimentare dei prodotti commercializzati. Si tratta di uno strumento utile a garanzia dell’origine commerciale dei prodotti e delle pratiche di coltivazione controllate ad essi inerenti. Un ulteriore tassello di garanzia e di qualità dei prodotti che vengono negoziati al Mercato di Fanello”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.

