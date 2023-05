Sventato furto ai danni di impresa di costruzioni a Modica

Il tempestivo intervento delle guardie giurate de “La Ronda” ha evitato che venisse completato un furto ai danni di un’impresa di costruzioni con sede a Modica in Contrada Musebbi.

Poco dopo le 21 dello scorso 1 Maggio, l’impianto di allarme del capannone si è attivato ed in pochissimi minuti una radiomobile dell’Istituto di Vigilanza è giunta sul posto.

Apparentemente non c’erano segni evidenti di effrazione, ma in realtà i ladri avevano aperto una porta e si erano già dati alla fuga a causa dell’intervento de “La Ronda”.

La mattina seguente il responsabile aziendale ha potuto riscontrare che, a parte aver aperto la porta, i ladri non avevano avuto il tempo di consumare il furto, evidentemente perché colti sul fatto dall’intervento della guardia giurata.

