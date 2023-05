Scuderi. Ordine pubblico a Vittoria, richieste nel dimenticatoio

“Il sindaco di Vittoria, sulla vicenda ordine pubblico, sembra avere scoperto l’acqua calda. Le sue dichiarazioni ci lasciano interdetti perché, ancora una volta, ci sembra di avere a che fare con la tela di Penelope. Tesse e disfa tutto lui, senza alcun accorgimento reale per le esigenze concrete della città”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che, proprio sul delicato argomento, aveva presentato, lo scorso 20 settembre, da primo firmatario, una mozione consiliare, assieme al resto del gruppo. “Una mozione semplice e allo stesso tempo complessa – spiega Scuderi – perché si affrontavano tutte quelle questioni che, adesso, purtroppo, sono ritornate, con prepotenza, di stretta attualità. Questioni che chiedevamo di potere esaminare assieme alle altre forze politiche in aula. Mentre sentiamo che adesso il sindaco favoleggia di assemblee pubbliche quando l’organo deputato, prima di ogni altro, a discutere di argomenti forti del genere è proprio il Consiglio comunale, la massima espressione elettorale della cittadinanza”. “Comunque – continua Scuderi – dopo che la nostra proposta era finita nel dimenticatoio, ecco che lo scorso 25 aprile, sempre sull’argomento, siamo ritornati all’attacco, evidenziando, in particolare, la situazione critica che interessa da vicino contrada Cicchitto e tutti i residenti di quella zona. Una circostanza per affrontare, ancora una volta, il tema dell’ordine pubblico visto che i cittadini di quell’area hanno segnalato, più e più volte, la persistenza di un fenomeno fastidioso, persino la presenza di gare abusive di auto e moto. Bene, pure stavolta la risposta è stata picche. Quindi, chiedere più controlli, sollecitare attenzioni maggiori da parte dei servizi sociali nei confronti di giovani potenzialmente a rischio, sollecitare l’attivazione delle telecamere di cui si vocifera la presenza senza che, in effetti, nulla di concreto sia mai stato attuato, sarebbe qualcosa che turba l’attuale primo cittadino che, per tutta risposta, dice di volere convocare un’assemblea pubblica di cittadini. Anche in questa occasione, ci confrontiamo con situazioni surreali. Anche in questa occasione, chiediamo al primo cittadino di intervenire per darci quelle risposte che si rendono necessarie, e ciò senza falsi infingimenti, su un fronte estremamente delicato. Non si può continuare a fare finta di niente, almeno per quanto riguarda gli atti istituzionali necessari a contenere questo triste fenomeno”.

