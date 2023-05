I dipendenti Servizi per Modica tornano in piazza

Continua la protesta di lavoratrici e lavoratori SpM; dopo il sit-in del 26 aprile scorso, la protesta continua venerdì 5 maggio, in Piazza Principe di Napoli, dalle 16 alle 20.

La mancata erogazione degli stipendi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, cui va aggiunto lo stipendio di aprile, da giorni annunciato ma non ancora erogato, è fonte di un disagio non più contenibile.

“Nel frattempo continuano a latitare risposte concrete sul futuro societario e sull’occupazione dei lavoratori – denunciano CGIL F.P., CUB Trasporti e UILTec – contribuendo al montare di un mix esplosivo di insoddisfazione e di rabbia. Se continuerà questa situazione, ed anche il secondo presidio dovesse trascorrere nel silenzio del Commissario straordinario e delle Istituzioni, le azioni di protesta subiranno un’accelerazione in concomitanza delle ultime settimane di campagna elettorale. I lavoratori e le organizzazioni sindacali si attendono dunque risposte concrete ed immediate sul futuro occupazionale e sul saldo degli stipendi arretrati. E sfidano chiunque a dire che si può vivere con serenità e pazienza quando non si viene pagati da 5 mesi”!

