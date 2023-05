Ragusa. Torna venerdì “Festacrante in via Roma”

“Festacrante in via Roma”, la rassegna artistico-culturale organizzata dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” di Ragusa, sta vivacizzando il centro storico e commerciale della città siciliana, trasformando la centralissima via Roma in uno spazio di incontro e condivisione, un luogo capace di stimolare turisti e cittadini. Lo scorso venerdì il concerto dei Talèh ha avuto un grandissimo successo. Con la loro esibizione i musicisti hanno regalato una splendida serata tra realtà e fantasticheria. Il concerto è stato una rievocazione delle storie, leggende, tradizioni e miti della cultura popolare iblea, la cui ispirazione è stata tratta dal patrimonio locale. I “Talèh” hanno raccontato le storie di questa splendida terra, e sono riusciti a trasmettere l’essenza della cultura e della tradizione iblea attraverso la loro particolare musicalità, regalando al pubblico una serata magica e particolarmente coinvolgente. Questo venerdì 5 maggio toccherà alla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa abitare gli spazi di via Roma e trasformarli, dalle ore 18.30, in teatro a cielo aperto, per animare con il loro spettacolo “Varietà in centro” il pubblico presente. La compagnia teatrale ragusana, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, è una realtà affermata del territorio, attiva da oltre 25 anni propone spettacoli di altissimo livello. Per “Festacrante in via Roma” gli attori della compagnia, con la regia di Vittorio Bonaccorso, tra musica dal vivo, gag, sketch, macchiette e scene comiche, divertiranno molto gli spettatori, e tra un risata e una battuta, faranno incursione anche quattro ospiti d’eccezione della Compagnia G.o.D.o.T., pronti a sfoderare una satira pungente e provocatoria, dedicata alla situazione politica ed elettorale attuale. Con i giovani e talentuosi Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Andrea Di Martino, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino. Alessio Barone suonerà dal vivo. Un clima festoso e travolgente popolerà il centro storico di Ragusa; condivisione e allegria saranno protagonisti.

La rassegna “Festacrante in via Roma” offre un’opportunità unica per i cittadini ed i turisti del territorio ibleo di scoprire e vivere la città in maniera diversa, immergendosi nella cultura locale e vivendo un’esperienza unica. Grazie all’organizzazione del comitato spontaneo di commercianti “Le botteghe di via Roma”, il centro storico e commerciale di Ragusa sta diventando un luogo di incontro affascinante, una reale alternativa alle solite attività di svago. L’iniziativa si sta dimostrando di grande successo, sta facendo registrare molta partecipazione e sono tanti gli apprezzamenti per gli eventi proposti, appuntamenti imperdibili capaci di promuovere cultura e bellezza grazie ad artisti eccezionali del territorio. La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma”, inaugurata il 21 aprile, si concluderà il 20 ottobre. Gli spettacoli sono gratuiti. Possibilità di posti a sedere forniti dagli organizzatori. La rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa che si è posto a fianco del comitato già in fase di start-up.

Salva