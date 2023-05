Ragusa. Focus dell’Ordine dei dottori Agronomi iblei sul carrubo

Il carrubo, la sua produzione e la sua importanza economica. L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ragusa organizza per questo venerdì 5 maggio un evento di grande rilevanza a carattere nazionale sul tema del Carrubo, la specie multifunzionale di grande interesse per i paesi del bacino del Mediterraneo. L’evento, intitolato “Il Carrubo, specie multifunzionale e di interesse per i paesi del bacino del Mediterraneo”, si terrà presso l’Auditorium della Camera di Commercio a Ragusa, in Piazza Libertà.

L’evento è stato promosso in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siracusa, e prevede la collaborazione dell’Università di Agraria di Catania e dell’Università di Agraria di Palermo, nonché dell’Accademia dei Georgofili, Sezione Sud-Ovest, Palermo. Ha già ricevuto l’adesione della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia, nonché il patrocinio della Federazione Sicilia dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Il Carrubo è una specie frutticola diffusa esclusivamente nel bacino del Mediterraneo, con una produzione annua che si aggira intorno alle 150mila tonnellate. La ripartizione tra i paesi produttori vede il Portogallo in testa, seguito da Italia, Marocco e Turchia. In Italia, la Sicilia è la maggiore produttrice con una diffusione di 5.470 ettari su 5.581 ettari totali (dati Istat 2020). Le province di Ragusa e Siracusa intercettano oltre il 90% della superficie.

L’evento si propone di approfondire la conoscenza del Carrubo, analizzandone le caratteristiche tecniche, le opportunità di mercato e le prospettive future. L’obiettivo è quello di rinsaldare la filiera tecnico-economica del Carrubo, un settore agroalimentare di grande importanza per il territorio ibleo e per l’intero bacino del Mediterraneo.

L’evento è rivolto non solo alla categoria professionale rappresentata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ragusa, ma anche agli operatori del settore e della filiera. L’interesse per il convegno è molto alto, tanto che l’evento sarà diffuso anche in streaming per coinvolgere tutti gli stakeholder del bacino del Mediterraneo.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del Carrubo e per promuovere lo sviluppo di un settore agroalimentare di grande rilevanza per il territorio. La presenza di esperti e di professionisti del settore, unita alla collaborazione tra diverse realtà del territorio, promette di fare dell’evento un’occasione di confronto e di crescita.

La provincia di Ragusa è una delle principali zone di produzione di carrube in Italia e nel mondo, con una superficie coltivata molto ampia. La produzione di carrube è un’attività di grande importanza per l’agroalimentare ibleo, rappresentando una delle principali produzioni per quantità.

Salva