Modica. Straordinario successo per le “porte aperte” al Grimaldi

Il “Principi Grimaldi” di Modica si apre al territorio e il territorio risponde alla grande. Oltre 250 studenti provenienti da tutti gli Istituti Comprensivi modicani hanno letteralmente preso d’assalto i laboratori dello storico istituto d’istruzione superiore dove gli studenti del Grimaldi hanno messo in mostra le proprie competenze condividendole con i ragazzi che a breve saranno chiamati al salto dalla scuola media al superiore. “Porte Aperte al Grimaldi” è il nome dell’iniziativa che ha coinvolto i quattro percorsi, Alberghiero, Agrario, Ottico e Benessere, che compongono l’offerta formativa dello storico istituto modicano. Ricevuti dagli studenti in divisa che si occupano di accoglienza, sono stati protagonisti di una visita accurata dei locali della sede centrale del Grimaldi. A cominciare dalla splendida sala ristorante dove i docenti hanno spiegato loro come ci si prepara per un grande evento rendendo la spiegazione interattiva visto che alcuni dei visitatori sono stati coinvolti direttamente nel servizio. Stesso discorso nelle cucine dove i maestri chef hanno mostrato la loro arte prima di un delizioso assaggio. Molto coinvolgente anche la visita alle strutture del corso di Agraria dove c’è stata una dimostrazione di come viene imbottigliato l’olio prodotto dagli stessi studenti che hanno poi mostrato la loro piccola ma fornita serra con le diverse piante aromatiche coltivate. Molto gettonato il laboratorio di Ottico con gli studenti che hanno dato sfoggio di grande competenza affascinando gli spettatori con i macchinari che usano quotidianamente. C’è chi si è fatta truccare, chi ha optato per una nuova acconciatura o ancora per un massaggio rilassante a mani e viso. Tutto questo e tanto altro nel laboratorio di Benessere, il corso più “giovane” del Principi Grimaldi in collaborazione con Esfo che dal mese di settembre entrerà stabilmente nell’offerta formativa che gli studenti potranno scegliere optando per la carriera di estetista o acconciatore.

