FP CGIL. Formazione personale della Sanità e degli Enti Locali

Ha preso il via oggi la formazione del Personale della Funzione Pubblica Iblea.

Il primo incontro, di una serie di ulteriori appuntamenti, è stato dedicato al Personale della Sanità, intervenuto numeroso all’appuntamento, che si è tenuto nella sede dell’ASP di Ragusa in Piazza IGEA.

Il corso formativo, della durata di circa sei ore, è stato condotto dal Funzionario della FP CGIL Nazionale, Giancarlo Go, durante il corso sono stati toccati diversi argomenti nel merito e nel metodo delle questioni emergenti.

L’uditorio ha dimostrato grande interesse e nell’occasione i dipendenti intervenuti, hanno avuto modo di affrontare anche argomenti complessi, supportati dall’ottimo formatore, che ha risposto alle diverse domande poste dai presenti.

Il 3 maggio toccherà al Personale degli Enti Locali, che si sono dati appuntamento presso la sala Giovanni Molè del Libero consorzio comunale di Ragusa dove incontreranno il rappresentante nazionale esperto nell’ambito delle Funzioni Locali, Alessandro Purificato.

Il 18 maggio, sarà la volta delle Funzioni Centrali. Nell’occasione si terrà un incontro con molta probabilità presso il Tribunale di Ragusa, nell’occasione verrà trattata la materia del mancato rinnovo del Contratto Integrativo delle famiglie professionali, la riqualificazione giuridica verticale del Personale le voci contrattuali riguardanti le indennità previste dal CCNL Funzioni Centrali del 2022.

“Continua l’impegno formativo della FP-CGIL, commenta Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, nel garantire una formazione alle RSU e a quanti intendono affrontare con consapevolezza la prossima sfida della Contrattazione decentrata, che tra pochi mesi impegnerà tutte l’ASP, le Amministrazioni locali e l’ambito delle Funzioni Centrali, successo assicurato grazie alla preparazione dei formatori, che in alcuni casi sono rappresentati dagli estensori e sottoscrittori dei CCNL presso l’ARAN.”

