Vandalismo Vittoria, Vinciguerra(FdI): “Servono azioni concrete”

Sugli ultimi episodi registrati a Vittoria – come la devastazione di una attività di distributori automatici in pieno centro e gli atti vandalici all’interno della Villa Comunale – è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra chiedendo all’amministrazione comunale un piano di azioni concrete.

“Il tema della sicurezza è fortemente dibattuto nell’ultimo periodo – dice Vinciguerra – non solo a Vittoria ma anche in realtà vicine alle nostre ed nelle grandi città metropolitane. Serve reagire, fare fronte comune e contrastare questi fenomeni isolati, per tutelare cittadini e imprenditori e per difendere l’immagine della città e la sua movida che vede tante attività commerciali che rendono vitale attrattivo il centro storico”.

“Il primo cittadino, oltre ai commenti di rito dopo episodi così spiacevoli, deve dare seguito ad azioni concrete per garantire più sicurezza. Proprio qualche mese fa il consigliere Pippo Scuderi aveva presentato una interrogazione sull’ordine pubblico e la sicurezza, che è stata osteggiata su indicazione dello stesso sindaco. Adesso sarebbe il caso che il sindaco venisse a riferire in consiglio su cosa ha fatto e cosa intende fare di concreto su questo fondamentale tema”.

“Ineludibile appare – continua il capogruppo di FdI – il potenziamento della videosorveglianza in città e l’avvio di una sinergia con la prefettura e tutte le forze dell’ordine per mettere in campo controlli più frequenti nei luoghi sensibili. La scorsa estate c’è stato un primo potenziamento degli organici della polizia di Stato con 2 nuovi funzionari e 10 agenti in provincia e il governo ha stabilito oltre duemila nuove assunzioni tra carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia, capitanerie di porto e guardia costiera e dovranno essere espletati i concorsi, ma anche il Comune deve fare la sua propria parte”.

“L’autore della devastazione dell’attività di distributori automatici è stato individuato e arrestato e mi complimento con le forze dell’ordine per la celerità. Noi, sul fronte della legalità, lotteremo al fianco dell’amministrazione per tutelare la città sana, la movida e chi investe a Vittoria”, conclude Vinciguerra.

