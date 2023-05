Discarica Lanzagallo a Pozzallo. Si esprime l’UE

La Commissione UE ha emanato una direttiva sulla discarica di Lanzagallo, a seguito dell’interrogazione dell’europarlamentare Ignazio Corrao su una questione ambientale di fondamentale importanza per il Comune di Pozzallo. Il provvedimento dell’organismo europeo non permette l’insediamento di una discarica fra Modica ed Ispica e, comunque, molto vicina a Pozzallo.

“La scelta del sito in questione – spiega soddisfatto il sindaco, Roberto Ammatuna – si ripercuote, in maniera negativa, sui nostri territori e ciò mi ha costretto assumere delle posizioni chiare e definite anche se, certe volte, in netta contrapposizione con quelle prese dagli altri Sindaci.