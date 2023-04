Nel nome di Daouda Diane la Festa del 1° maggio ad Acate

Nel nome di Daouda Diane, il mediatore culturale ivoriano scomparso nel nulla e di cui non si hanno più notizie dal 2 luglio scorso sarà celebrato il 1° maggio prossimo, Festa del Lavoro, ad Acate, comune ipparino dove l’uomo operava.

La CGIL, la FLAI CGIL e Libera hanno individuato in questo luogo il simbolo del lavoro sfruttato e mal pagato

Il primo maggio, senza dignità non è lavoro” è il claim della manifestazione che prevede il corteo alle ore 10.00 che attraverserà il viale principale di Acate, fino a raggiungere piazza Matteotti, dove ci saranno alcuni interventi.

Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, ha garantito la sua presenza. Insieme a lui interverranno il Magistrato di Cassazione, Bruno Giordano, già direttore capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e il Segretario nazionale FLAI CGIL, Giovani Mininni.

La CGIL e Libera hanno prodotto un video che annuncia la manifestazione e che alleghiamo al comunicato stampa con l’invito, per chi vorrà, di diffonderlo come momento di ricerca della verità, delle libertà e dei diritti negati.

