Monterosso Almo. Il gruppo Borgogastronauti in visita

Un consistente gruppo di Borgogastronauti proventi da Agrigento, Acate, Modica, Ragusa, Comiso, Scicli, Milano, dalla regione Calabria ed anche dalla lontana Svezia si sono dati appuntamento nel borgo Monterosso . Ad accoglierli il vice sindaco Concetta Giaquinta e Maria Lucia Ferraro della Proloco . Il gruppo composto da appassionati dell’arte, della gastronomia e dei borghi ha iniziato il suo tour prima con la visita dei musei e successivamente i luoghi scelti come set cinematografici dove sono stati girati film importanti come “ L’uomo delle stelle “ di Tornatore , la “ Stanza dello scirocco “, “ L’ultimo dei corleonesi ” e tanti altri . La passeggiata è proseguita ammirando alcune scene della festa in corso della Madonna Addolorata in processione verso Sant’Antonio u Viecchiu . I componenti il gruppo hanno potuto poi gustare il pane appena sfornato ed i variegati dolci dai sapori ed odori antichi delle tradizioni contadine. I Borgogastronauti sono rimasti entusiasti di questo “ paradiso di montagna” dove oltre ad una natura rigogliosa ed incontaminata del vicino parco naturale Canalazzo hanno potuto ammirare la chiesa rupestre paleocristiana “ Grotta dei Santi”.

L’associazione ha infatti come obiettivo la divulgazione, attraverso le visite, della conoscenza e della valorizzazione dei piccoli borghi e villaggi del grande patrimonio dell’Italia .

Nella foto un momento della visita di Palazzo Cocuzza nella sala convegni durante la recita di poesie siciliane da parte del professore Ciccio Licitra.

