Modica. Lo scrittore Diego Ponzin al Palazzo della Cultura

Sarà dedicato al poeta e scrittore padovano Diego Ponzin l’incontro che si terrà sabato 22 aprile, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura. L’iniziativa è organizzata dal Movimento Azzurro di Modica, dal Caffè Letterario Quasimodo, dall’Unitre e dall’Avis.

Al centro della serata la presentazione del romanzo “La struttura del giallo e del nero”, che sarà presentato da Franco Pitino, Presidente del Movimento Azzurro, Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo. Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, terrà una conversazione con l’autore.

Nel corso della presentazione Cecilia Pitino leggerà brani del romanzo, mentre il M° Lino Gatto, alla chitarra, e la violinista Francesca Nigro eseguiranno degli intermezzi musicali.

Diego Ponzin vive a Padova e lavora a Venezia. È medico oculista, musicista e scrittore. Prima di uscire in libreria con “La struttura del giallo e del nero”, ha pubblicato i romanzi “La descrizione della bellezza” (2017) e “Il senso dell’anomalia” (2014, riedito nel 2018) e in precedenza le raccolte di poesie e racconti “Un silenzio di buona qualità” (2011), “La seduzione dell’istante” (2008), “Cose che non accadono mai” (2006), “Retropensieri” (2003).

