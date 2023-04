Chiavola(PD Ragusa): “Estremo degrado nelle periferie di Ragusa”

“E’ fin troppo lampante la situazione del disagio e del degrado esistente nelle nostre periferie. Invito i cittadini a farsi un giro, ad esempio, dalle parti di via Falcone, in prossimità della Rsa San Giorgio. Ho documentato una condizione davvero limite”. E’ quanto denuncia il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola. “Ritengo – aggiunge – che un Comune degno di tal nome debba sollecitare i privati a gestire meglio i loro siti per evitare, tra l’altro, che possano registrarsi condizioni di pericolosità. Ma non solo. Anche le aree pubbliche versano in condizioni che non hanno bisogno di ulteriori commenti. A tale proposito il manifesto, collocato proprio da quelle parti, in cui l’attuale sindaco Cassì invoglia gli elettori a votarlo e ad andare avanti risulta alquanto beffardo. Come se non bastasse, poi, proprio nella zona alta della città, in via Sant’Agostino, all’angolo con via San Pio da Pietrelcina, c’è l’area di sgambettamento per i cani su cui insiste un’essenza arborea della famiglia delle Cycas. Secondo quanto ci ha riferito un veterinario, si tratterebbe di una essenza abbastanza pericolosa proprio per i cani. Vorremmo capire, dunque, che senso ha tenerla lì visto che potrebbe diventare motivo di preoccupazione nel caso in cui qualcuno dei nostri amici a quattro zampe la dovesse per qualsiasi motivo masticare o, peggio ancora, ingerire”.

