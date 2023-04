Il poeta modicano Pippo Puma al “Brunch Slam Poetry” di Milano

Nell’ambito del programma di avvicinamento al Festival Internazionale della Poesia di Milano, che si svolgerà nei giorni 13/14 maggio, è in cartellone un evento poetico per il 1° maggio presso il “Giardino Condiviso” di Va Scaldasole, 10, con la partecipazione di diversi poeti italiani e stranieri per trascorrere un pomeriggio nel segno di un nuovo ricominciare in Poesia, e in tutti i linguaggi della creazione.

Sarà presente, alle 12, il poeta modicano Pippo Puma per partecipare al “Brunch Slam Poetry”.

Maestri della cerimonia la poetessa Elena Gerasi, nel ruolo di notaio, e il poeta giornalista Alberto Figliolia, nel ruolo di cerimoniere.

Seguirà la presentazione del libro di poesie “Naufraghi”di AngelGalzerano “e il Reading Poetico dal titolo “Il Viaggio” (C’è un solo viaggio possibile: quello che facciamo nel mondo interiore…). Per concludere con “Planetariat”:’Divide et impera’ non ci appartiene. Insorgenze poetiche contro la logica disumana che sfrutta corpi, donne e uomini, popoli e terre, attività umane e culture.

