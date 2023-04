Cile. Storico: sarà ridotto a 40 ore orario lavoro settimanale

di g.r.

Il presidente cileno Gabriel Boric ha promulgato venerdì la legge che riduce la giornata lavorativa a 40 ore settimanali, sottolineando che si tratta di un momento “storico” per il Paese. “Un passo importantissimo sulla strada di un maggiore benessere e di una migliore qualità della vita per coloro che sono il motore del Cile, i lavoratori e le loro famiglie”, ha affermato Boric. Il capo dello Stato cileno ha confessato che la comunità politica di cui fa parte ha cercato a lungo di portare avanti questa iniziativa, affermando che molti gli avevano assicurato che “era impossibile”, iniziativa la sua volta unicamente ad ottenere visibilità mediatica. “Ci hanno detto che in Cile non era possibile, che erano cose per l’Europa, che in Cile serve molto più lavoro, ma non è così”, ha aggiunto il presidente. Boric ha colto l’occasione per riconoscere ai suoi ministri del lavoro e della previdenza sociale, Jeannette Jara del Lavoro e la portavoce del governo, Camila Vallejo, il lavoro di entrambi per promuovere la misura, sia al Congresso che nella società civile. L’iniziativa è stata approvata questa settimana al Congresso da tutti i settori politici, ad eccezione dei parlamentari del Partito Repubblicano (estrema destra). È emerso che il provvedimento avrà un’applicazione scaglionata: durante il primo anno dalla sua pubblicazione, la giornata lavorativa sarà ridotta a 44 ore settimanali; dopo tre anni scenderà a 42 ore e dopo 5 entrerà in vigore il sistema ufficiale di 40 ore settimanali.

